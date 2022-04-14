Kocaeli'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

14.04.2022 23:47
Kocaeli'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

S.K. idaresindeki İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait kamyonet, Fatih Mahallesi'nde park etmek için geri manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Yusuf Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası mahalle sakinlerince darbedilen şoför S.K. gözaltına alınırken, çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

YORUMLAR
500
Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı! Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı! SPOR Metin Öztürk: Bizim artık yeni Fatih Terim'leri bulmamız gerekiyor SPOR Metin Öztürk: Bizim artık yeni Fatih Terim'leri bulmamız gerekiyor

Yusuf Yılmaz, Kamyonet, Kocaeli, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
23:34 Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal
23:01 Süleyman Soylu'dan Semra Güzel tepkisi geldi: Böyle bir kişiyi, TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir?
22:51 Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı!
22:33 Belediye çalışanı para dolu çanta buldu, sahibi uyuşturucu kaçakçısı çıktı!
22:10 Zelenski'den Almanya ve Macaristan'a tepki: Rus petrolü için kanlı para ödeniyor
22:08 Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi
21:29 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-ticaret platformlarına belirli sınırlamalar getiriyoruz
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracata yatırımlarına yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla finansman imkanı getiriyoruz
20:27 20 maçta 16 gol atıyor! Fenerbahçe bu kez turnayı gözünden vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 23:53:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement