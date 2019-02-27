Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Girdikleri Evi Soyan 3 Kişi Yakalandı

Kocaeli'de Girdikleri Evi Soyan 3 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri bir evden dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de Girdikleri Evi Soyan 3 Kişi Yakalandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri bir evden dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'nde girdikleri bir evden bir miktar para ve dizüstü bilgisayar çalan şahıslar Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, eve giren şahısların E.K,H.Ş ve S.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması amacı ile Gaziler Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslardan E.K.'nin 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Çalınan dizüstü bilgisayar ve para sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:37 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Gebze, Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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