Kocaeli'de gişe bariyerine çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
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Kocaeli'de gişe bariyerine çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi

29 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kuruçeşme gişelerindeki beton bariyere çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi.

Kocaeli'de gişe bariyerine çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kuruçeşme gişelerindeki beton bariyere çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Olucak idaresindeki 03 VN 714 plakalı yumurta yüklü kamyon, Anadolu Otoyolu Kuruçeşme Gişelerine girerken beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, daha sonra gişe çıkışında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle aksamalı olarak geçişlerin sağlandığı Ankara yönündeki gişelerden kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kuruçeşme, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:24 Kaynak: AA

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