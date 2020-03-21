Kocaeli'de gişe bariyerine çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Kaza nedeniyle aksamalı olarak geçişlerin sağlandığı Ankara yönündeki gişelerden kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, daha sonra gişe çıkışında devrildi.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Olucak idaresindeki 03 VN 714 plakalı yumurta yüklü kamyon, Anadolu Otoyolu Kuruçeşme Gişelerine girerken beton bariyere çarptı.

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