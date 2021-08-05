Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki dinlenme tesislerinde Adana'dan tırla gelen düzensiz göçmenleri diğer illere taksilerle götürdükleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan tır ve taksi sürücüleri R.D, M.A. ve Y.A, işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.???????

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok

Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi

Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu

Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları

Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?

THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar

Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum