Kocaeli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama - Son Dakika

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

KOCAELİ'de, kaçak göçmenleri taşıyan TIR ve taksi şoförü 3 kişi 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

KOCAELİ'de, kaçak göçmenleri taşıyan TIR ve taksi şoförü 3 kişi 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin TEM Otoyolu Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisine TIR ile getirildiği, buradan da taksilerle başka illere götürüldüğünü belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla TIR ve taksi şoförleri R.D., M.A. ve Y.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.



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