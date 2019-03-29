Kocaeli'de Gök Bilimi Bu Merkezde Sanal Gerçeklikle Öğrenecek

Kocaeli'de gök bilimi bu merkezde sanal gerçeklikle öğrenecek Sanal Gerçeklik Küresi'nde sanal görsellerle bilgiler veriliyorKOCAELİ - İzmit Belediyesi tarafından insanların uzay, buzul çağlarının ziyaretçilerine 3 boyutlu filmlerle anlatılması amacıyla yapılan ve yaklaşık 15 milyon TL'ye mal...

Kocaeli'de gök bilimi bu merkezde sanal gerçeklikle öğrenecek

Sanal Gerçeklik Küresi'nde sanal görsellerle bilgiler veriliyor



KOCAELİ - İzmit Belediyesi tarafından insanların uzay, buzul çağlarının ziyaretçilerine 3 boyutlu filmlerle anlatılması amacıyla yapılan ve yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olan Sanal Gerçeklik Merkezi, düzenlenen tanıtım programıyla hizmete başladı.

İzmit Belediyesince yaptırılan Sanal Gerçeklik Küresi'nde çalışmalar tamamlandı. 2017 yılında temeli atılan ve yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olan merkez, hizmete girdi. Türkiye'de çok az sayıda örneği bulunan Sanal Gerçeklik Küresi, küre içerisinde gösterilen 3 boyutlu filmlerle ziyaretçilerine gök bilimi ve kutuplar hakkında bilgiler aktarıyor. İzmit Deprem Müzesi ile aynı kampüs içerisinde yapılan Sanal Gerçeklik Küresi'nde bulunan küre şeklindeki salon içerisinde yapılan 3 boyutlu gösterimlerle ziyaretçilere sesli anlatım ve görsellerle önemli bilgiler aktaracak. İleride yapılacak olan çalışmalar ile sağlık başta olmak üzere birçok alanda bilgilendirici gösterimlerin yapılmasının hedeflendiği merkezin tanıtım toplantısı İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından yapıldı.

"İçerisinde gösteri var ama amacı eğitim ve öğretimdir"

Gerçekleştirilen tanıtım toplantısında basın mensuplarına merkez hakkında bilgiler aktaran Doğan, 17 Ağustos Anma ve Farkındalık Müzesi'ni de içine alan komplekse 15 Temmuz Abdullah Tayyip Olçok Müze ve Gösteri Merkezi adının verildiğini belirterek, "Özel projelerde benzer heyecanları yaşadık. Ama bugününki farklı bir vizyonla yapılmış bir proje. Abdullah Tayyip Olçok Müze ve Gösteri Merkezi içerisinde 2 tane şehrin yeni tanıdığı merkezimiz var. Burası bir eğitim merkezi. İçerisinde gösteri var ama amacı eğitim ve öğretimdir. Burası bir anlamda okuldur. Burada eğitim alanların yaş grubu 7'den 70'dir. Bu merkezin deprem ve farkındalık merkezi, bir farkındalık merkezi olarak hizmete başladı. Biz deprem merkezi müzemizle çok iddialıyız. Dünyadaki örnekleri ile yarışacak bir seviyededir" dedi.

"Buranın hedef kitlesi tüm insanlardır"

Sanal Gerçeklik Küresi'nin 7'den 70'e herkese hizmet vereceğini belirten Doğan, "Bulunduğumuz bu merkez içerisinde de bir uzay mekiği, mimarisi şeklinde dizayn edildi. İçerisindeki tüm donanımlar ve fiziki yapıtlar yine bir planetaryum ve bir anlamda çağın daha da zorladığı bir ufukta yapılmıştır. İçerisinde eğitimden, toplantı alanına kadar her şeyi planlayarak dizayn ettik. Planetaryum Kocaeli'nin yeni tanıştığı bir kavramdır. Burası bir anlamda gerçekleri, sanal ortamda gerçekmiş gibi hissettiren bir gösteri merkezi. Buranın hedef kitlesi tüm insanlardır. Burada gösterilen konular her şey olabilir. Biz burayı planetaryum olarak düşündük. Öncelikle, dünya, evren ve uzaydaki tüm yapılar buranın konusu ama buranın içerisine farklı alanlardaki konuları da katmayı planladık. Sağlık, çevre, yer altı, yer üstü gibi konuları da düşündüğümüz zaman herkesin ufkunu açacak ve çocukların çok erken yaşta dünyayı, evreni ve kendisini tanımasını sağlayacak" diye konuştu.

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