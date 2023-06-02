Körfez ve Kartepe ilçelerinde gece saatlerinde gökyüzünde zincir şeklinde ışıklar görüntülendi.Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları görenler şaşkınlık yaşarken o anları kayıt altına aldı.
Öte yandan tanımlanamayan ışıkların Elon Musk'a ait SpaceX'in Starlink uyduları olabileceği değerlendiriliyor. Geçtiğimiz ay Osmaniye'de de Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırmıştı.
Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de gökyüzünde beliren sıralı ışıklar merak uyandırdı - Son Dakika