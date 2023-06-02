Kocaeli'de gökyüzünde beliren sıralı ışıklar merak uyandırdı

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Körfez ve Kartepe ilçelerinde gece saatlerinde gökyüzünde zincir şeklinde ışıklar görüntülendi.Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları görenler şaşkınlık yaşarken o anları kayıt altına aldı.

STARLİNK UYDULARI OLABİLİR

Öte yandan tanımlanamayan ışıkların Elon Musk'a ait SpaceX'in Starlink uyduları olabileceği değerlendiriliyor. Geçtiğimiz ay Osmaniye'de de Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırmıştı.

STARLİNK UYDUSU NEDİR?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.