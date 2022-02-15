Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesi ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Dilovası ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Selda Yavuz, Dilovası programı kapsamında ilk olarak GEBKİM Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Selda Yavuz'a, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve eşi Füsun Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve eşi Nurcan Şayir, GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve hayırsever Zümran Aracı'nın eşlik ettiği ziyarette, anaokulu müdürü Mehtap Korkmaz çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yavuz, sohbet ettiği öğrencilere hediyeler verdi.

Dilovası Halk Eğitim Merkezi'ne ziyaret

Selda Yavuz, daha sonra Dilovası Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, farklı branşlardan oluşan sınıfları gezdi.

Kursiyerlerle bir süre sohbet eden ve yaptıkları çalışmalara eşlik eden Yavuz, "Kadınlarımızın eğitimi noktasında elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Muhtarların eşleriyle bir araya geldi

Yavuz'un, Dilovası'ndaki mahalle muhtarlarının eşleriyle de bir araya geldiği programa, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay'ın eşi Füsun Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in eşi Nurcan Şayir, hayırsever Zümran Aracı da katıldı.

Programa katılan kadınlara teşekkür eden Selda Yavuz, muhtar eşlerinin mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin tespitinde önemli görevleri olduğunu belirterek, onlardan mahallelerindeki vatandaşları yakından takip etmelerini, ihtiyaç sahibi aileler varsa bu aileleri tespit etmelerini istedi.

15 ev ziyaret edildi

Selda Yavuz, proje kapsamında Dilovası ilçesinde ikamet eden 15 aileyi de ziyaret etti.

İlk olarak şehit Emin Durmuş'un ailesini ziyaret eden Yavuz, Vali Seddar Yavuz'un selamlarını ileterek, sohbet etti.

Selda Yavuz, daha sonra farklı mahallerde ikamet eden dezavantajlı 14 aileye de ziyaret gerçekleştirdi.

Hanelerin kapısını çalan, ihtiyaç ve sıkıntılarını dinleyerek eksikleri yerinde gören Selda Yavuz, eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekenlerin yapılacağını belirtti.