Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesi ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Selda Yavuz, Gölcük programı kapsamında engelli, öksüz-yetim, yaşlı ve ihtiyaç sahibi 15 aileyi ziyaret etti.

Yavuz, ramazan ayını kutladığı ailelerin ihtiyaçlarını dinledi.

Selda Yavuz, daha sonra Karamürsel ilçesinde şehit Hüseyin Akbaş'ın ailesi ile gazi Muzaffer Genç'i evlerinde ziyaret etti.

Ailelere bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran Yavuz, "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleriyle kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak en önemli vazifemizdir." diye konuştu.

Yavuz, daha sonra ilçedeki engelli, öksüz-yetim, yaşlı ve ihtiyaç sahibi 13 aileyi ziyaret etti.

Ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinleyen Yavuz, taleplerin yerine getirileceğini belirtti.

Ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Yavuz, kendisini sevinçle karşılayan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.