Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesi ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesi ziyaretleri devam ediyor

16.04.2022 09:10
Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesi ziyaretleri devam ediyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Derince ve Körfez ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Derince ve Körfez ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe ziyaretleri kapsamında gazi ve şehit aileleriyle bir araya gelmeye, minnet ve şükran dileklerini iletmeye özen gösteren Yavuz çifti, Derince'de ikamet eden gaziler Beşir Karaaslan, Ahmet Uyanık, Nazmi Adın ile Körfez'de yaşayan gaziler Müsamettin Avcı, Kemal Korkmaz, Mustafa Aydın, Asim Güzel ve Nazmi Durmaz'ı ziyaret etti.

İhtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran Yavuz çifti, "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri ile kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir." diye konuştu.

Yavuz çifti, daha sonra ilçelerdeki 10 engelli, 2 yaşlı, 1 hasta, 1 yetim ve 10 ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret etti.

Yavuz çifti, ellerinden geldiğince insanların sıkıntılarıyla hemhal olmaya, onların dertlerine çözüm bulmak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Yavuz çifti, kendilerini karşılayan çocuklarla da bir süre sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.

Yavuz çifti ve vali yardımcıları bugüne kadar kentte 2 bin 249 aileyi ziyaret etti.

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Selda Yavuz, Kocaeli, Körfez, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'Gönülden Gönüle' projesi ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesi ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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