Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesi ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Dilovası ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz çifti, şehitler Bahattin Tekgül ve Yunus Budak'ın ailelerini ziyaret etti, gazi Umut Boğa'nın evine misafir oldu.

Daha sonra 2 engelli ve 13 ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret eden Yavuz çifti, çocuklara bayramlık kıyafet ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Seddar Yavuz'un daha önce görev yaptığı yerlerde de başarı ile uyguladığı projelerinden biri olan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında, bugüne kadar 2 bin 369 aile evlerinde ziyaret edildi.