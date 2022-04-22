Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesi ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesi ziyaretleri devam ediyor

22.04.2022 15:18
Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesi ziyaretleri devam ediyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Dilovası ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Dilovası ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz çifti, şehitler Bahattin Tekgül ve Yunus Budak'ın ailelerini ziyaret etti, gazi Umut Boğa'nın evine misafir oldu.

Daha sonra 2 engelli ve 13 ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret eden Yavuz çifti, çocuklara bayramlık kıyafet ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Seddar Yavuz'un daha önce görev yaptığı yerlerde de başarı ile uyguladığı projelerinden biri olan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında, bugüne kadar 2 bin 369 aile evlerinde ziyaret edildi.

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Kocaeli Valisi Yavuz, öğrencilerle iftarda buluştu Kocaeli Valisi Yavuz, öğrencilerle iftarda buluştu

Selda Yavuz, Dilovası, Kocaeli, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'Gönülden Gönüle' projesi ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesi ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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