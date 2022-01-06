Üye Girişi
Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 7 bin 22 ev ziyaret edildi - Son Dakika

Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 7 bin 22 ev ziyaret edildi

06.01.2022 11:23
Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 7 bin 22 ev ziyaret edildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında 7 bin 22 ev ziyaret edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında 7 bin 22 ev ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal devlet olmanın gereğinin, halkın gönlünü kazanabilmek ve vatandaşın devletle bağını güçlendirmek olduğu belirtildi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünün hatırlatıldığı açıklamada, "Gönülden Gönüle, bu düstur ve hedefler doğrultusunda 2004 yılında Valimiz Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz'la başlattığı ve her gittiği ilde başarıyla uyguladığı bir projedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, projesinin amacına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Projenin hedefi, şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler, ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin sıcak ve şefkatli yüzünü yansıtmak, devletimizin sıcak elini hissettirmek ve insanımızın gönlüne girmektir. Yapılan bu ziyaretlerde sadece hal hatır sorulup hediyeler verilerek çıkılmayıp; ailelerin ne eksiği varsa onları tespit edip hayatlarını daha güzel hale getirmek için evlerinde yapılacak tadilattan tutun da her neye ihtiyaçları varsa bunlar karşılanmaktadır.

Böylece toplumun refah seviyesi artırılmakta, devlet ve halk arasındaki bağ güçlendirilmekte, sorunlar yerinde incelenerek kalıcı çözümler üretilmekte, maddi ve manevi sıkıntılar giderilmekte, çocukların ve ailelerin toplumla olan bağı güçlendirmekte, ayrıca devletin şefkatli elinin, varlığının ve desteğinin var olduğunun bilinmesi sağlanarak toplumsal değerlerin varlığı ve yaşatıldığı hissettirilmektedir."

7 bin 22 ev ziyaret edildi

Proje sayesinde vatandaşlarla gönül köprüleri kurulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valimiz Seddar Yavuz'un Kocaeli'de göreve başladığı günden bugüne kadar, projedeki en büyük destekçisi olan eşi Selda Yavuz ile talimat ve görevlendirmeleriyle ilimiz genelinde ziyaretler gerçekleştiren vali yardımcılarımızla beraber 1082'si 2021'de olmak üzere toplamda 1456 aile evlerinde ziyaret edilerek gönül köprüleri kurulmuştur.

Proje kapsamında ilçelerimizde de Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla ziyaretler gerçekleştiren kaymakamlarımızla birlikte Kocaeli'de projenin başlangıcından 2021 yılı sonuna kadar, şehit yakını, gazi ve gazi ailesi, engelli, hasta ve yaşlı, öksüz ve yetim çocuklar ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan 7 bin 22 hane ziyaret edilerek acıları paylaşılmış, hal ve hatırları sorulmuş, talepleri varsa bunlar dinlenerek çözülmesi noktasında hassasiyetle gereği yerine getirilmiştir.

Gerçekleştirilen bu ziyaretlerde iletilen 671 eğitim yardımı, 264 sağlık yardımı, 2 bin 736 maddi yardım, 1654 gıda yardımı, 62 iş yardımı, 562 yaşlı-engelli yardımı, 131 eşya yardım talebi haricinde ziyaretler sırasında tespit edilen konularda da gerekli destek ve yardımlar yapılarak kimsesizlerin kimi olunmuştur."

YORUMLAR
500

Selda Yavuz, Kocaeli, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'Gönülden Gönüle' projesinde 7 bin 22 ev ziyaret edildi - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi! Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi!         
11:35
Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü         
11:28
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
11:34 Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi!
11:28 Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü
11:25 Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı
11:22 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"
11:20 Tezgahtarın ruhu bile duymadı! Hırsız 11 adet çeyrek altını çaldı
11:17 Arnavutköy'de takip ettiği kadının telefonunu işte böyle çaldı
11:02 Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?
11:01 Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu
10:57 Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 11:48:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 7 bin 22 ev ziyaret edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement