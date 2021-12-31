Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gebze ve Gölcük'te şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un görev yaptığı her yerde uyguladığı proje kapsamında şehit yakınları ve gazilere yönelik ziyaretler devam ediyor.

Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Gebze'de ikamet eden 3 şehit ailesi ile 11 gazi ve gazi ailesini evlerinde ziyaret etti.

İlk olarak şehit Serdal Koçak, şehit Oğuzhan Demir ve şehit Şahin Çetin'in ailelerini ziyaret eden Balaban, daha sonra gaziler Mustafa Koç, Celal Ersen, Cemal Uslu, Yılmaz Yıldırım, Sabri Gün, Muharrem Öztürk, İbrahim Sabahattin Gürbıyık, Behçet Tingoz, Naim Koçar, Camal Uluçay ve Mustafa Malkoç'un evlerine misafir oldu.

Vali Yardımcısı Ali Ada da Gölcük'te ikamet eden 4 şehit ailesi ile 11 gazi ve gazi ailesini ziyaret etti.

Şehit İbrahim Geçer, şehit Mustafa Yavaş, şehit Süleyman Kavas ve şehit Erdoğan Çakır'ın ailelerine ziyarette bulunan Ada, daha sonra gaziler Osman Karahasanoğlu, İsmail Kahraman, Recep Şahin, Yahya Cafer Taşın, Abdullatif Okyar, Sebahattin Bülbül, Alaattin Ekinci, Azem Barutçu, Ahmet Fahri Erbaş, Ramazan Karakullukçu, Nurhan Yazıcı'nın evlerine konuk oldu.