Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Çayırova ve Darıca'da ziyaretlerde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un görev yaptığı yerlerde uyguladığı proje kapsamında şehit yakınları, gaziler, yaşlı, engelli, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler devam ediyor.

Vali Yardımcısı Ali Ada, ilk ziyaretini şehit Sinan Tirki'nin Darıca ilçesinde ikamet eden ailesine gerçekleştirdi.

Daha sonra Gazi Fikri Korkmaz'la evinde bir araya gelen Ada, "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.

Çayırova ve Darıca ilçelerinde yaşlı, engelli, öksüz-yetim ve ihtiyaç sahibi 18 aileyi evlerinde ziyaret eden Ada, Vali Yavuz'un selamlarını ilettiği ailelerin, taleplerini dinleyerek ihtiyaç durumlarını yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı Ada ziyaretlerinde, yapılan ziyaretlerin Vali Yavuz'un talimatlarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Amacımız; sıkıntı ve sorunları dinlemek, bu doğrultuda yapılan talepleri yerinde incelemektir." dedi.

Ziyaretleri sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden, hal ve hatırlarını soran Ada, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.