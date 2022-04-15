Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" ziyaretleri devam ediyor

15.04.2022 09:21
Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" ziyaretleri devam ediyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Çayırova ve Darıca'da ziyaretlerde bulunuldu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Çayırova ve Darıca'da ziyaretlerde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un görev yaptığı yerlerde uyguladığı proje kapsamında şehit yakınları, gaziler, yaşlı, engelli, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler devam ediyor.

Vali Yardımcısı Ali Ada, ilk ziyaretini şehit Sinan Tirki'nin Darıca ilçesinde ikamet eden ailesine gerçekleştirdi.

Daha sonra Gazi Fikri Korkmaz'la evinde bir araya gelen Ada, "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.

Çayırova ve Darıca ilçelerinde yaşlı, engelli, öksüz-yetim ve ihtiyaç sahibi 18 aileyi evlerinde ziyaret eden Ada, Vali Yavuz'un selamlarını ilettiği ailelerin, taleplerini dinleyerek ihtiyaç durumlarını yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı Ada ziyaretlerinde, yapılan ziyaretlerin Vali Yavuz'un talimatlarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Amacımız; sıkıntı ve sorunları dinlemek, bu doğrultuda yapılan talepleri yerinde incelemektir." dedi.

Ziyaretleri sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden, hal ve hatırlarını soran Ada, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Ünye'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu Son dakika haberi! Ünye'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle' projesiyle hane ziyaretlerini sürdürüyor Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle' projesiyle hane ziyaretlerini sürdürüyor

Çayırova, Kocaeli, Engelli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'Gönülden Gönüle' ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Fiji, Rus oligark Süleyman Kerimov'un milyon dolarlık yatını alıkoydu
10:51 4.5 kilo esrarla yakalandı "ucuz bulduğum için" aldım diye savunma yaptı
10:48 Ali Koç "bu iş çocuk oyuncağı değil" diyerek Mesut Özil'le ipleri koparmıştı: Son görüşme 18 Nisan'da
10:48 Putin ağır kayıplar vermeye devam ediyor! 40'ıncı üst düzey kurmayı da öldürüldü!
10:44 Batman'da Kızılay için "meydan okuma" kampanyası düzenlendi! Vatandaşlar bağışa yoğun destek verdi
10:37 Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak
10:31 Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu
10:22 Beşiktaş'a Burak Yılmaz çalımı! Galatasaray bombayı patlattı
10:19 Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!
10:06 Ahmet Davutoğlu soruya çok sinirlendi, Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: İsteseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 11:03:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement