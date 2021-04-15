Büyükşehirden, işitme engellileri için proje - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, engellilerin desteklenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla 120 gönüllü ile 20 işitme engelli bireyin bir araya geleceği "Ellerimde Güç Var" projesini hayata geçiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik projelerine bir yenisini daha ekliyor. 120 gönüllü ile 20 işitme engelli bireyin bir araya geleceği "Ellerimde Güç Var" projesi ile engellilerin desteklenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Ellerimde Güç Var" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde desteklenen projede 120 gönüllü ve 20 işitme engelli bir araya geliyor. Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin koordinatörlüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Kağıt Spor Kulübü Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan proje ile genel olarak, Kocaeli'nde yaşayan 19-24 yaş arası işitme engelli gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Gençlerde gönüllülüğü inşa etmenin, sorumluluk duygusunu geliştirmenin ve toplumsal duyarlılığı artırmanın da hedeflendiği proje sayesinde engeli bulunmayan gençlerin işitme engeli bulunan gençlerle katılacakları sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler sayesinde kaynaşmaları sağlanacak ve toplumsal duyarlılıkları artırılacak. Projeye destek sağlayan gönüllü gençlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında hazırlanacak olan işaret dili kitabı hediye edilecek. Gençlere ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hali hazırda sunduğu sportif ve kültürel hizmetlerden yararlanmaları hususunda öncelik ve ayrıcalık sunulacak. - KOCAELİ