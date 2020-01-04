Kocaeli'de gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli'de gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla yaptıkları eylemde gözaltına alınan 8 nakliyeci salıverildi.

Kocaeli'de gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla yaptıkları eylemde gözaltına alınan 8 nakliyeci salıverildi.

Barış Mahallesi'ndeki kamyon ve tır parkında dün yapılan eylemde D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak isteyen nakliyecilerden gözaltına alınan 8'inin emniyetteki ifadeleri tamamlandı.

Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kamyon ve tır parkındaki eylemde dün bir grup nakliyeci, D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak istemişti.

Dağılmaları konusunda uyarılara rağmen yolu kapatmak isteyen kalabalığa polis müdahale etmiş, kısa süren arbedede 8 eylemci gözaltına almıştı.

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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