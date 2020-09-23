Kocaeli'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu - Son Dakika

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 26 akıllı cep telefonu ile 3 akıllı kol saati ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gebze'de gümrük kaçağı cep telefonlarının IMEI kopyalanarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 3 iş yeri ve ikamette yapılan aramada 26 adet akıllı cep telefonu ile 3 adet akıllı kol saatine el konuldu.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:49 - Kaynak: AA
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