Kocaeli'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu - Son Dakika

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 26 akıllı cep telefonu ile 3 akıllı kol saati ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gebze'de gümrük kaçağı cep telefonlarının IMEI kopyalanarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 3 iş yeri ve ikamette yapılan aramada 26 adet akıllı cep telefonu ile 3 adet akıllı kol saatine el konuldu.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.