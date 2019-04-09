Kocaeli'de Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi
2 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 190 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde bir araçta yapılan aramada 190 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, D-100 kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada 190 şişe "gümrük kaçağı" içki elde geçirdi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:10 Kaynak: AA
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