Kocaeli'de gümrük kaçağı içki ve telefon yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı içki ve telefonlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gebze ilçesindeki bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 19 şişe içki ele geçirildi.

D-100 kara yolunda durdurulan bir araçta da arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 13 telefona el koydu.

Operasyonlarda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.