Kocaeli'de gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı ürünlere el konuldu.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı ürünlere el konuldu. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda yaptıkları denetimde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 50 karton elektronik sigara tütünü, 85 karton sigara, 125 paket kaçak tütün, 35 adet çay, 3 cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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