Kocaeli'de günde 60 servis aracı dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, öğrenci ve personel servisi araçları dezenfekte ediliyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Bulaşma riskini en aza indirmek maksadıyla P plakalı servis araçları Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte ediliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen dezenfeksiyon çalışması Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi alanında gerçekleştiriliyor. Alanında eğitimli uzman ekiplerce yapılan dezenfeksiyon çalışmaları modern ekipmanlar ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünler ile gerçekleştiriliyor. Dezenfeksiyon çalışmaları sırasında tüm tedbirler alınıyor. Dezenfeksiyon işlemini yapan ekipler özel ekipmanlar kullanıyor. Çalışmalar ile günde 60 servis aracı dezenfekte ediliyor. - KOCAELİ