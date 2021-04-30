Kocaeli'de güneş enerji santralleri belediye bütçesine katkı sağlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğüne ait güneş enerji santrallerinden, günlük 3 bin 405 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik elde ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan İSU Genel Müdürlüğü, abonelerine sağlıklı hizmetler yürütmek için 23 atık su arıtma, 13 içme suyu arıtma tesisi, onlarca içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu terfi merkezi ile hizmet veriyor.

Bu tesislerin, verimli çalıştırılmaları sonucu 2020 yılında 126,5 milyon lira enerji gideri olan İSU, enerji giderlerinin bir kısmını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak için yatırımlar gerçekleştiriyor.

Kandıra Namazgah Barajı yanında 3 ve Kullar Atık su Arıtma Tesisi üzerinde olmak üzere 4 güneş enerji santral tesisleri ile günlük 3 bin 405 hanenin enerji ihtiyacı olan 21 bin 144 kWh elektrik üretiliyor.

Ayrıca, baraj ve isale hatlarından yararlanmak için 6 hidroelektrik santrali ve atık su arıtma çamurlarından yararlanmak için de 2 biyokütle enerji santralinde enerji elde ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan ve işletmeye alınan enerji santralleri ile 2020 yılında 10,25 milyon lira enerji geliri elde eden İSU, bu sayede enerji giderlerinin yüzde 12'sini karşıladı.