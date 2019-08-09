Kocaeli'de Gürcistan uyruklu genç evde ölü bulundu
36 dakika önce
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Gürcistan uyruklu genç evde boynundaki 4 plastik kelepçeyle ölü bulundu.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:30 Kaynak: AA
'nin Darıca
ilçesinde Gürcistan
uyruklu genç evde boynundaki 4 plastik kelepçeyle ölü bulundu.
Gürcistan uyruklu G.E, Darıca Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek 16 yaşındaki erkek kardeşi Nika Papidze E'den haber alamadığını, ablalarının Fevzi Çakmak Mahallesi
Mahir Sokak'taki evinde olabileceği düşüncesiyle adrese gittiğini, ayakkabılarının kapının önünde olmasına rağmen kapıyı kimsenin açmadığını bildirdi. Polis
, ihbar üzerine adrese giderek çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı.
Eve giren ekipler, Nika Papidze E'yi boynunu sıkan 4 plastik kelepçeyle yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü tespit edilen Gürcistan uyruklu gencin cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı Ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan cevap: Yeter lo Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 asker yaralandı Merkez Bankasında deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı