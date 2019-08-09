Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Gürcistan uyruklu genç evde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de Gürcistan uyruklu genç evde ölü bulundu

36 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Gürcistan uyruklu genç evde boynundaki 4 plastik kelepçeyle ölü bulundu.

Kocaeli'de Gürcistan uyruklu genç evde ölü bulundu, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Gürcistan uyruklu genç evde boynundaki 4 plastik kelepçeyle ölü bulundu.
Gürcistan uyruklu G.E, Darıca Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek 16 yaşındaki erkek kardeşi Nika Papidze E'den haber alamadığını, ablalarının Fevzi Çakmak Mahallesi Mahir Sokak'taki evinde olabileceği düşüncesiyle adrese gittiğini, ayakkabılarının kapının önünde olmasına rağmen kapıyı kimsenin açmadığını bildirdi.
Polis, ihbar üzerine adrese giderek çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı.
Eve giren ekipler, Nika Papidze E'yi boynunu sıkan 4 plastik kelepçeyle yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü tespit edilen Gürcistan uyruklu gencin cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı
Ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan cevap: Yeter lo Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 asker yaralandı Merkez Bankasında deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 15:07:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Gürcistan uyruklu genç evde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]