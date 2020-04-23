Kocaeli'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı öncesi bin 31 personelin katılımı ile "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kentte düzenlenen uygulamaya 172 ekip ve 1031 personel katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirler ve yasaklamaların kontrol edildiği uygulamada, 973 iş yeri ve 969 araç denetlendi, 4 bin 538 kişi sorgulandı.

Uygulamada, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 33 kişiye, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan 4 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye, çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 34 kişiye ve iş yerinde sosyal mesafe kuralına uymayan 11 iş yerine idari para cezası uygulandı.