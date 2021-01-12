Kocaeli'de güvenli park bahçe uygulamasında aranan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de güvenli park bahçe uygulamasında aranan 1 kişi yakalandı
12.01.2021 23:23
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gerçekleştirilen "Güvenli Park Bahçe Uygulaması"nda aranan 1 kişi yakalandı, maske takmayan 8 kişiye idari işlem yapıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gerçekleştirilen "Güvenli Park Bahçe Uygulaması"nda aranan 1 kişi yakalandı, maske takmayan 8 kişiye idari işlem yapıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen uygulamada 2 park bahçe kontrol edildi, 102 kişinin sorgusu gerçekleştirildi.
Kontrollerde aranan 1 kişi yakalandı, maske takmayan 8 kişiye idari işlem yapıldı.
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