Kocaeli'de güvenlik görevlisi cinayetinden yargılanan sanığın müebbet hapsi istendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde güvenlik görevlisinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Erdem İ. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Ertekin İ. ise cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Erdem İ'nin Hızır Akgün'ün kasten öldürülmesi eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeter, kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği için açılan kamu davasının düşmesini talep etti.

Savcı, tutuklu sanık Ertekin İ'ye ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini, sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanarak indirim yapılmasını, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Esas hakkında savunması sorulan Ertekin İ, maktulü öldürmek amacıyla hareket etmediğini, korkularından dolayı böyle bir olay yaşandığını söyledi.

Sanık avukatı da esas hakkında savunma hazırlamak üzere süre ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ertekin İ'nin savunması için süre verilmesine, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Oto boya dükkanı işletmecisi Ertekin İ. (44) ile bir firmada güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Hızır Akgün (34) arasında 4 Nisan 2020'de henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, Ertekin İ'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan Akgün, yaşamını yitirmişti.