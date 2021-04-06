Kocaeli'de güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılamasına devam edildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde güvenlik görevlisinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Erdem İ. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Ertekin İ. ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olduğu için duruşmaya katılamadı.

Esas hakkında beyanı sorulan müşteki vekili, sanıkların maktul Hızır Akgün'ü iş yerine çağırdıklarını, Erdem İ'nin demir çubuk, Ertekin İ'nin ise av tüfeğiyle beklediğini öne sürerek, "tasarlayarak insan öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık Ertekin İ'nin tutukluluk halinin devam etmesine karar verilmesini istedi.

Tutuksuz yargılanan Erdem İ. de önceki savunmasını tekrar ederek, "Maktul, olay anında silah çekmeseydi bu olaylar meydana gelmezdi." dedi.

Erdem İ'nin avukatı, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, aleyhte olan hususları kabul etmediklerini, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Ertekin İ'nin avukatı ise müvekkilinin cezaevinde karantinada olduğunu, bu aşamada birkaç cümle ifade edip daha sonra savunma yapmak istediklerini bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Oto boya dükkanı işletmecisi Ertekin İ. (44) ile bir firmada güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Hızır Akgün (34) arasında 4 Nisan 2020'de henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, Ertekin İ'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Akgün yaşamını yitirmişti.

Daha önceki celsede esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Erdem İ'nin Hızır Akgün'ün kasten öldürülmesi eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeter, kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği için açılan kamu davasının düşmesini, tutuklu sanık Ertekin İ'ye ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini, sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanarak indirim yapılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istemişti.