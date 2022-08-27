Kocaeli'de güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler 35 düzensiz göçmen yakaladı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve burada gözetim altında tutulan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de yakalanan 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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