Kocaeli'de yüzlerce gram uyuşturucu ele geçirildi, 64 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de yüzlerce gram uyuşturucu ele geçirildi, 64 şüpheli tutuklandı

02.09.2022 09:47
Kocaeli'de yüzlerce gram uyuşturucu ele geçirildi, 64 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de güvenlik güçlerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüzlerce gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 64 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de güvenlik güçlerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüzlerce gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 64 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları ile yakalanan şüpheli sayısını açıkladı. Bu çerçevede, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda 286 gram sentetik kannabinoid (bonzai), bin 185,5 gram metamfetamin, 272 sentetik ecza, 2 bin 179 kök kenevir bitkisi, 25 captagon, bin 74 extacy, 116 gram eroin, 141 bin 838 gram esrar, 345 gram skunk, 9 gram kokain, 11 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 42 fişek, hassas terazi, tüfek, 212 bin 290 TL ele geçirildi. Olayda ele geçirilen maddeler imha edilirken, yakalanan şahıslardan 64'ü tutuklandı, 21 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de yüzlerce gram uyuşturucu ele geçirildi, 64 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de yüzlerce gram uyuşturucu ele geçirildi, 64 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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