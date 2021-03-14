Kocaeli'de güvercinlerine bakmak için çıktığı çatıdan düşen genç, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kocaeli'de güvercinlerine bakmak için çıktığı çatıdan düşen genç, yaşamını yitirdi
14.03.2021 19:25
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, güvercinlerini kontrol etmek amacıyla evinin bulunduğu apartmanın çatısına çıkan 19 yaşındaki genç, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, güvercinlerini kontrol etmek amacıyla evinin bulunduğu apartmanın çatısına çıkan 19 yaşındaki genç, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
Yeniyalı Mahallesi'ndeki Koşu Sokak'ta oturan Ercan Dinçer (19), beslediği güvercinleri kontrol etmek için evinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Dinçer, çatıda dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Dinçer'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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