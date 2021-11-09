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Kocaeli'de haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kocaeli'de haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

09.11.2021 14:21
Kocaeli'de haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yavuz Yazıcı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ersin Arslan'ın babası Bahri ve annesi Gülver Arslan ile kardeşi Ezgi Ünlütürk ise salonda hazır bulundu. Ayrıca, çok sayıda baronun başkan ve temsilcileri de davaya müdahil olmak için duruşmada yer aldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapması için söz verilen sanık Yazıcı, rahmetli olan avukat ve ailesinden çok özür dilediğini söyledi.

"Böyle bir şey yapmak istemezdim. Psikolojimi hala düzeltemedim." diyen Yazıcı, "Çok pişmanım, nasıl böyle bir şeye düştüm? Böyle yapacak bir insan değildim." ifadesini kullandı.

Yazıcı, vekaletnameli avukatını kabul etmediğini belirterek, "Kendi avukatım gelmeden savunma yapmayacağım. Avukatım İzmir'dedir, o geldiğinde savunma yapacağım. Ayrıca barodan atanan avukatı da kabul etmiyorum." dedi.

Maktul Ersin Arslan'ın yakınları da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Tanık olarak dinlenen Yunus E, görgüye dayalı bir tanıklığının olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Hukuk Bürosu olarak As Faktoring'in avukatlığını yapıyoruz. Bu vekalet ilişkisi gereği bir kısım dosyalar devir geldi, Seher Yazıcı da devrolan dosyalardan biriydi. Borçlunun yasal adresine haciz işlemi yapılacaktı. Alacaklı şirketten olur aldık, bir miktar ödeme yapıldı, geri kalan kısım da taksitlendirildi. Taksit yapılmasına rağmen ödeme yapılmayınca borçluya ulaştık. Eşinin rahatsız olduğunu, ödeme yapacağını beyan etti ancak ödeme yapılmayınca 12 gün sonra haciz işlemini gerçekleştirdik. Sonrasında bu olay gerçekleşmiş. Benim sanıkla bir kere telefon görüşmem oldu, orada süre istedi. Biz de makul süreyi kendisine verdik. Ancak ben sanığa kesinlikle 'Donuna kadar alacağız' gibi bir söz söylemedim. Tamamen iyi niyetle yaklaştık."

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tanık S.Y'nin gelecek celsede hazır edilmesine, söz konusu icra dosyasının incelenmek üzere Gebze İcra Müdürlüğünden istenmesine, Kocaeli Barosu, İstanbul 1 Nolu Baro Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinin davaya katılma taleplerinin kabulüne, sanık Yazıcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.

Avukat Ersin Arslan'ın (27) 16 Mart 2021'de haciz işlemi için gittiği evde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yavuz Yazıcı hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ersin Arslan, İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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