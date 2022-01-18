Kocaeli'de "Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışması" başladı - Son Dakika

Kocaeli'de düzenlenen "Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışması"na katılan lise ve üniversite öğrencileri, yenilikçi projeleriyle 24 saat mücadele edecek.

Büyükşehir Belediyesi ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ve Teknopark Kocaeli iş birliğiyle Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, aralarında mezunların da olduğu 25 lise ve üniversite öğrencisi katıldı.

"KOBİS Kullanım Yoğunluğu Analizi", "Trafik Kameraları Görüntü Analizleri" ve "Su Tüketimi Veri Analizleri" olmak üzere 3 farklı başlıkta, dijital odaklı, verimlilik sağlayan, akıllı çözümleri içeren, yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlayan yarışmada, takımların 24 saat sürecek mücadelesi başladı.

Her yarışmacının kendi ekipmanını getirdiği organizasyon, yarın sabah saat 10.30'da sona erecek.

Yaptıkları sunumlarla yenilikçi projelerini ve çözüm önerilerini jüriye anlatacak yarışmacılar, 3 kategoride ayrı ayrı değerlendirilecek.

Bireysel ödüllendirilmenin yapılmayacağı yarışmada, her kategoride birinci olan takıma 10 bin lira para ödülü verilecek.

Dereceye girenlere ödülleri, yarın Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Akıllı Şehirler Şurası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından takdim edilecek.

Bilgi ve İşlem Daire Başkanı İsmail Gülsoy, yaptığı açıklamada, bilgisayar programcıları ve yazılımcıların belirli problemi çözmek için yarıştıklarını belirterek, "Hackathon'umuz 24 saat sürecek. Yarın 10.30'a kadar burada kesintisiz devam edecek. Öğrencilerimize yemeklerini vereceğiz. Gece de çorbamız olacak. Yarın sabah kahvaltıyla yarışmamız bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.