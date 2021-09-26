Kocaeli'de hafif ticari araç bariyerlere saplandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılması ve kara yolunun temizlenmesiyle normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazayı yara almadan atlatan sürücüye ayakta müdahale etti.

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