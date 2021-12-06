Hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçeye düştü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç bir evin bahçe duvarını yıkarak, yaklaşık 2 metre yüksekten zemine düştü.

Mevlana Mahallesi 870 Sokak'ta Ö.D. idaresindeki 34 FR 2674 plakalı hafif ticari araç bir evin bahçe duvarına çarptı.

Duvarı yıkan araç, yaklaşık 2 metrelik yükseklikten evin bahçesine düştü.

Kazada yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Ev sahibi G.S, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sırasında evin balkonunda çay içtiğini ifade ederek, ses gelmesi üzerine dışarı çıktığını, araçtan inen bir kadın ve sürücünün tartıştığını, kadının gelen başka bir otomobille kaza yerinden ayrıldığını iddia etti.