Kocaeli'de hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 20 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 20 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araç ile midibüsün çarpışması sonucu 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı.

Kocaeli'de hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 20 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araç ile midibüsün çarpışması sonucu 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 FM 9947 plakalı hafif ticari araç ile belediyeye ait 41 L 0465 plakalı midibüs, İstasyon Mahallesi Şehit Gökhan Hüseyinoğlu Caddesi'nde çarpıştı.

Belediye aracıyla kitap fuarına gittiği öğrenilen 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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