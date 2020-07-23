Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan kara yolun İstanbul istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

D-100 kara yolu Batı Kavşağı mevkisinde Mehmet K. yönetimindeki 41 H 1547 plakalı otomobil ile Ziya M. idaresindeki 34 CRF 421 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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