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Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

01.07.2021 15:10
Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara yününde Nihal M.S'nin kullandığı 06 NS 440 plakalı hafif ticari araç, Onur T'nin kullandığı 34 VY 229 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Nihal M.S ve Ayfer L. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı kara yolunda, araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Dilovası, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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