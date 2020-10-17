Kocaeli'de hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: 2 yaralı

-Yolcu olarak bindiği takside ölümden döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Gebze istasyon Eskihisar köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eskihisar köprülü kavşağında feribot yoluna seyir halinde olan O.P. yönetimindeki 06 FG 4296 plakalı FİAT marka hafif ticari araç ile Darıca'dan Gebze istikametine gitmekte olan M.Ş. yönetimindeki Renault marka 41 T 3028 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle etkisiyle karşı yola savrulan araçlarda maddi hasar oluşurken 41 T 3028 plakalı ticari takside bulunan sürücü M.Ş. ve yanındaki yolcu olarak bulunan S.B. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.