Hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolundan İstanbul'a doğru giden H.A. yönetimindeki 41 FA 6425 plakalı hafif ticari araç, Mimar Sinan Mahallesi mevkisinde önce bariyerlere, ardından da sağ şeritte ilerleyen M.Y'nin kullandığı 41 TZ 318 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü H.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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