Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi ile 548/2 Sokak kavşağında Akın G. idaresindeki 34 BCD 236 plakalı hafif ticari araçla Yalçın Ö'nün kullandığı 34 KT 5076 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosikletin sürücüsü Yalçın Ö. yaralandı.
Hafif yaralı Yalçın Ö. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hafif ticari araç sürücüsü Akın G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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