Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Hafif ticari araç sürücüsü Akın G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hafif yaralı Yalçın Ö. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi ile 548/2 Sokak kavşağında Akın G. idaresindeki 34 BCD 236 plakalı hafif ticari araçla Yalçın Ö'nün kullandığı 34 KT 5076 plakalı motosiklet çarpıştı.

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