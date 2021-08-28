Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Güzeller Mahallesi 927 Sokak ile 955 Sokak kesişiminde A.C'nin kullandığı 10 AC 434 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen C.T. yönetimindeki 16 TB 794 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Son Dakika: ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: DEAŞ-Horasan'ın iki üst düzey yöneticisi öldürüldü, biri de yaralandı