Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bağlarbaşı Mahallesi Seyran Sokak'ta Kemal E. yönetimindeki 34 ELJ 654 plakalı hafif ticari araç ile Bilal Y'nin kullandığı 34 CAT 112 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Bilal Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika