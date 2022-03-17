Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

17.03.2022 17:31
Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Seyran Sokak'ta Kemal E. yönetimindeki 34 ELJ 654 plakalı hafif ticari araç ile Bilal Y'nin kullandığı 34 CAT 112 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Bilal Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500

Kocaeli, Tragger, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi yenilenmeyen Berke Özer, Galatasaray ile görüşmeye başladı
17:28 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
17:28 Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü! İki lideri Ankara'da buluşturma teklifini tekrarladı
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:45 İzmir'de 20 Mart'tan itibaren geçerli olacak toplu taşımaya zam geldi! Tam biniş 6,50 TL'ye yükseldi
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor
16:34 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna liderlerinin bir araya gelme olasılığı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 18:02:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement