Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

17.04.2022 14:12
Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda K.A. idaresindeki 41 AEH 097 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen S.G'nin kullandığı 34 DKF 779 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan S.G. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Tatlıkuyu, Kocaeli, Tragger, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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