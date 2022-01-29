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Kocaeli'de hafif ticari araçla işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de hafif ticari araçla işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

29.01.2022 09:30
Kocaeli'de hafif ticari araçla işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araç ile işçi servisi çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araç ile işçi servisi çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 41 P 3873 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki 41 AGK 659 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Osmangazi, Kocaeli, Tragger, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de hafif ticari araçla işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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