Kocaeli'de hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 2 yolcu yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 2 yolcu hastanede tedavi altına alındı.
D-130 kara yolu İzmit istikameti otogar mevkisinde, A.Z.Y. (26) idaresindeki 41 K 2427 plakalı hafif ticari araç ile K.D. (41) yönetimindeki 41 J 3387 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Z.A. (12) ve D.B. (39) yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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