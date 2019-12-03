Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yakup Yürek idaresindeki 34 CDD 859 plakalı otomobil ile Temel Erol yönetimindeki 34 KP 3419 hafif ticari araç, Eskihisar Feribot İskelesi yolunda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüyle diğer araçta bulunan Gizem Gül Özdemir (21), Defne Miray Bayhan (7) ve Elif Tuğçe Bayhan (28) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan Eskihisar Feribot İskelesi yolundaki trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin altında kalan kadını sürükleyerek öldüren sürücü, kayıplara karıştı
TEM'de otomobil kamyona çarpıp takla attı: 2 ölü, 1 ağır yaralı Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 06:41:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]