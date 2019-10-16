Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de hafriyat kamyon devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de hafriyat kamyon devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'de hafriyat kamyon devrildi: 1 yaralı

12 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de hafriyat kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyfullah O'nun kullandığı hafriyat yüklü 41 US 361 plakalı kamyon, Tatlıkuyu Mahallesi 1327. Sokak'ta sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ilk müdahalenin ardından, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tatlıkuyu Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:25 Kaynak: AA
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