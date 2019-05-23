Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

11 saat önce

Kocaeli'de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı: 3 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kocaeli'de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdi B. idaresindeki 34 FF 6881 plakalı hafriyat kamyonu ile aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 41 V 0920 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile Ramazan K. ve Ramazan K. isimli vatandaşlar yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sebebi ile D-100 Karayolu Ankara istikametinin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:13 Kaynak: İHA
Gebze, Kocaeli, 3. Sayfa
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