Kocaeli'de hakimin dikkati sahte unvan kullanan şüpheliyi yakalattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de hakimin dikkati sahte unvan kullanan şüpheliyi yakalattı - Son Dakika

Kocaeli'de hakimin dikkati sahte unvan kullanan şüpheliyi yakalattı

6 saat önce

Kocaeli Adliyesi'nde, kendisini parti genel başkan yardımcısı ve fizik profesörü olarak tanıtan şüpheli, randevu talep ettiği hakimin dikkati sayesinde yakalandı.

Kocaeli'de hakimin dikkati sahte unvan kullanan şüpheliyi yakalattı, System.String[]

Kocaeli Adliyesi'nde, kendisini parti genel başkan yardımcısı ve fizik profesörü olarak tanıtan şüpheli, randevu talep ettiği hakimin dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.D. kendisini bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı ve üniversitede fizik profesörü olarak tanıtarak Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça'dan randevu talep etti.

Paça'nın, adliyede bir dosyası hakkında görüştüğü Ş.D'nin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine araştırma yapıldı.

Şüphelinin kullandığı unvanların, bunlara dair kimlik ibraz edememesi üzerine sahte olduğu anlaşılınca Ş.D. adliyede gözaltına alındı.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli Ş.D. çıkarıldığı hakimlikçe "unvan gasbı ve nüfuz ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kocaeli Adliyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:40 Kaynak: AA
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