Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri, hakkında kaçak kenevir ekimi suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli H.B'nin saklandığı adres belirlendi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalandı.
Hakkında yakalama kararı bulunan H.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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